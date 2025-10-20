Die Bürokratie in Deutschland nimmt offenbar zu. Denn um die zu bewältigen, stellen Firmen mehr Menschen ein.

Das sagt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer neuen Studie. Dafür haben die Forschenden mehr als 9.000 Firmen befragt. Und die hatten in den vergangenen drei Jahren mehr als 300.000 zusätzliche Arbeitskräfte in die Firmen geholt. In diesem Zeitraum hatte jeder zehnte befragte Betrieb mehr Menschen eingestellt, nur um gesetzliche Vorgaben und Dokumentationspflichten zu erfüllen.

Bezogen aufs laufende Jahr schreiben die Forschenden, dass 14 Prozent der Betriebe sich sehr hoch belastet sehen durch Bürokratie. Letztes Jahr waren das noch zehn Prozentpunkte weniger. Besonders betroffen sind laut der Studie größere Firmen.

Als mit Abstand häufigste bürokratische Belastung nennen deutsche Firmen die Datenschutzgrundverordnung. Danach folgen EU-Verordnungen zur IT-Sicherheit und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.