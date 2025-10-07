Mehr als acht Millionen Menschen leben in Lima, der Hauptstadt von Peru.

Viele dort sagen schon lange, dass sie sich nicht sicher fühlen. Der Regierung werfen sie vor, nicht genug gegen kriminelle Banden zu tun. Immer wieder gehen Menschen in Lima deshalb auf die Straße.

Jetzt haben auch wieder Hunderte Busfahrerinnen und Busfahrer gestreikt und das Leben in Perus Hauptstadt damit quasi lahmgelegt. Laut ihrer Gewerkschaft wurden in diesem Jahr schon fast 50 Busfahrer ermordet - von kriminellen Banden. Viele Kollegen sagen, dass sie selbst auch schon bedroht und erpresst wurden. Bei ihrem Streik jetzt haben sie zum Beispiel Plakate auf Busse geklebt, wo drauf stand: "Wir wollen leben". Einige blockierten auch wichtige Straßen und verbrannten Reifen. Von der Politik fühlen sie sich nicht genug geschützt. Perus Premierminister kündigte Schutzmaßnahmen an. In dem Land wurden Anfang des Jahres besonders viele Morde registriert.