Es gibt neue Hinweise darauf, wer hinter dem Verschwörungs-Netzwerk QAnon steckt.

Zwei Informatik-Teams haben unabhängig voneinander zwei Männer identifiziert, die im Zentrum des Netzwerks stehen sollen. Wie die Zeitung New York Times schreibt, soll die erste Nachricht 2017 von einem 55-jährigen Software-Entwickler und Tech-Journalisten aus Südafrika verfasst worden sein. Ein Jahr später habe dann der 34-jährige US-amerikanische Website-Betreiber Ron Watkins übernommen, der sich jetzt als Politiker in den US-Kongress wählen lassen will.

Schriftproben mehrerer Verdächtiger analysiert

Die Computer-Linguisten hatten auch Schriftproben von anderen Personen getestet, zum Beispiel von Ex-Präsident Donald Trump und seiner Familie. Aber sie sagen: Mit fast 100-prozentiger Sicherheit sind die Hauptnachrichten auf die beiden anderen Männer zurückzuführen. Beide bestreiten das. Die Analyse-Teams hatten Textproben mit mehr als 100.000 Wörtern untersucht, daraufhin, welche Wortkombinationen besonders oft vorkommen. So, sagen sie, lässt sich ein bestimmter Schreibstil nachweisen, der mit dem Schreibstil von Personen abgeglichen werden kann. Linguistik-Fachleute halten die Methode und die Ergebnisse für plausibel.

Verschwörung warnt vor "Deep State"

Bei der Bewegung QAnon warnt ein Unbekannter mit vermeintlichem Regierungs-Insiderwissen, genannt Q, davor, dass Politiker der demokratischen Partei in den USA einen Putsch planen, mit Kindern handeln, und den Teufel anbeten. Die Bewegung hat in den USA hunderttausende Anhänger und wird von der Polizei wegen rechtsextremer Aussagen und Aufrufen zu Gewalt beobachtet. Es gibt auch deutschsprachige QAnon-Online-Gruppen, auch die haben zehntausende Follower.