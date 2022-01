Das kann jeder Mensch erkennen, auch wenn man keine der beiden Sprachen selbst spricht. Aber nicht nur Menschen können das - eine Forscherin aus Ungarn berichtet in einem Fachmagazin, dass auch Hunde Sprachen voneinander unterscheiden können.

Zuerst stellte die Forscherin in einem Experiment sicher, dass Hunde generell Sprachen von Nicht-Sprachen, also einzelnen Lauten unterscheiden können. Dann spielte sie den 18 Test-Hunden Aufnahmen in zwei verschiedenen Sprachen vor, einmal Texte auf Spanisch und einmal auf Ungarisch. Dabei war den Hunden immer nur eine der beiden Sprachen schon bekannt. Hirnscans zeigten aber, dass die Hunde mit unterschiedlichen Mustern reagierten, wenn sie die bekannte oder aber die unbekannte Sprache hörten.

Je älter die Hunde waren, je länger sie also mit Menschen zusammenlebten, desto ausgepräger waren die Unterschiede. Die Forscherin vermutet, dass sich die Fähigkeiten der Hunde, Sprachen zu unterscheiden, in den letzten Jahrtausenden durch das Zusammenleben mit den Menschen entwickelt haben könnte.

Auf die Idee ist die Forscherin übrigens gekommen, als sie von Mexiko nach Ungarn gezogen ist. Ihr Hund Kun-kun hatte bis dahin nur Spanisch gehört und die Forscherin wollte wissen, ob er bemerkte, dass in Ungarn eine andere Sprache gesprochen wird.