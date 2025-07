Meckern ist nicht gleich meckern - sondern es gibt wohl kulturelle Unterschiede.

Das lässt sich aus einer Studie im Fachjournal Frontiers in Communication schließen. Für die haben Forschende untersucht, wie unterschiedlich Beschwerden selbst in der gleichen Sprache klingen können. Einmal ging es um Beschwerden aus Frankreich und dann aus Québéc, also dem französischsprachigen Kanada. Sprecherinnen und Sprecher sprachen Beschwerden und zum Vergleich neutrale Sätze zur Aufnahme ein, die Audios wurden dann von anderen Personen bewertet.

Generell gab es eine typische Beschwerde-Stimme - mit höherer Tonlage, etwas lauter und langsamer. Aber es gab auch Unterschiede: Die Beschwerden aus Québéc klangen für die Testpersonen wütender und angeekelter, die Beschwerden aus Frankreich klangen trauriger. Die Forschenden liefern für Letzteres auch einen Erklärungsansatz: Weil sich die Menschen in Frankreich vergleichsweise oft beschweren, könnte es kulturell gelernte Norm sein, dabei nicht so wütend zu klingen - um auch bei häufigem Meckern noch Mitgefühl zu bekommen. Das Studienteam meint, es könnte spannend sein, Beschwerden noch bei weiteren Kulturen zu untersuchen.