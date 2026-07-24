Englisch, Hindi oder Kantonesisch: heute werden auf der Welt mehr als 7.000 Sprachen gesprochen - aber in der Antike waren es wohl deutlich mehr.

Ein Forschungsteam schreibt im Fachmagazin Science von zehntausenden Sprachen. Die Forschenden haben sich Daten angeschaut von traditionell lebenden Gemeinschaften und daraus abgeleitet, wie groß ethnische Gruppen mit derselben Sprache früher etwa gewesen sein könnten.

Das haben sie kombiniert mit historischen Daten zur Bevölkerungsentwicklung, sodass sie grob sagen konnten, wie viele Menschen es zu den jeweiligen Zeiten ungefähr gab und wie viele davon vermutlich dieselbe Sprache gesprochen haben.

Nach der Eiszeit mehr Sprachen

Daraus schließen die Forschenden, dass es direkt nach der letzten großen Eiszeit - vor rund 12.000 Jahren - vielleicht um die 5.000 Sprachen gab. Danach hat die Sprachvielfalt zugenommen, weil auch die Bevölkerung gewachsen ist - und der Höhepunkt der Sprachvielfalt lag dann in der Antike, also vor etwa 1.000 bis 3.000 Jahren.

Damals könnte es um die 50.000 Sprachen auf der Welt gegeben haben.