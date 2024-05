Aus heimischem Anbau kommen sie aber selten. Denn: In Deutschland Linsen anzubauen, ist nicht ganz einfach. Der Ertrag ist eher gering und die Linsen brauchen Stützpflanzen, an denen sie hochranken können. Wenn, dann werden in Deutschland vor allem Sommerlinsen angebaut - die kommen aber mit dem Klimawandel nicht so gut zurecht.

Unter Federführung der Uni Quedlinburg startet jetzt ein Projekt, damit trotzdem mehr Linsen angebaut werden. Dabei sollen vor allem Sorten getestet werden, die man schon im Winter sähen kann, und die mehr Ertrag bringen.