In Litauen gibt es seit einer Weile eine Art Tinder-App für Hunde. Wer sich einen Hund aus einem Tierheim holen möchte, der kann sie nutzen. Der Name der App: GetPet. Und die kommt offenbar gut an. Gestartet wurde sie letzten Monat, jeden Tag wird sie von hunderten neuen Benutzern runtergeladen. Und es gab auch schon einige Matches. Das läuft dann so: Wer einen Hund gut findet, der kann ein Treffen vereinbaren und das Tier bei ernstem Interesse auch mit nach Hause nehmen.

Die Besitzerin eines Tierheims in Vilnius findet die App gut. Sie sagt, seit es sie gibt würden deutlich mehr Tiere neue Besitzer finden.

Bis jetzt sind in der App nur Hunde. Geplant ist aber, demnächst auch Katzen und andere Tiere anzubieten.