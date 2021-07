Die britische Küstenstadt Liverpool verliert ihren Status als Unesco-Weltkulturerbe.

Die UN-Kulturorganisation begründet ihre Entscheidung damit, dass die vielen Bauprojekte der Stadt den außergewöhnlichen Wert des historischen Hafengebiets beschädigen. Die britische Regierung hat schon reagiert und sagt, dass sie extrem enttäuscht ist. Ihrer Ansicht nach hat Liverpool den Status als Welterbe weiter verdient. Wegen der "bedeutenden geschichtlichen Rolle der historischen Hafenanlagen und der Stadt im Allgemeinen".

Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren 2004 in die Welterbeliste aufgenommen worden. Schon 2012 wurde sie aber wegen mehrerer Bauprojekte als gefährdete Stätte eingestuft. Geplant ist unter anderem der Bau eines neuen Stadions für den Fußballklub FC Everton. Dieses Vorhaben, so die Unesco, sei "das jüngste Beispiel für ein Großprojekt", das unvereinbar sei mit den Zielen der Unesco.

Liverpool ist die dritte Stätte seit Bestehen der Welterbekonvention, die von der Unesco-Liste gestrichen wird. 2007 war einem Wildschutzgebiet für seltene Oryx-Antilopen im Oman der Titel aberkannt worden. Wegen des Baus der Waldschlösschenbrücke verlor 2009 dann das Dresdner Elbtal seinen Status als Unesco-Welterbe.