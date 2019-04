Das US-Unternehmen PepsiCo hat vier Landwirte in Indien verklagt, weil sie eine bestimmte Kartoffelsorte angebaut haben sollen.

Den Landwirten wird vorgeworfen, Kartoffeln anzubauen, die ausschließlich für Lays-Chips genutzt werden dürfen, ohne eine Lizenz dafür zu besitzen. Das Unternehmen fordert deshalb umgerechnet rund 143.000 US-Dollar pro Farmer.

Gegen diese Lizensierung von Samen durch große Unternehmen regt sich in Indien Widerstand. Frühere Proteste haben auch schon dazu geführt, dass die indische Regierung Beschränkungen für die Kleinbauern gelockert hat. In einem offenen Brief fordern die Landwirte die Regierung jetzt auf, auch gegen PepsiCo vorzugehen. Die indischen Agrargesetze gäben den Landwirten das Recht, geschützte Marken anzubauen und zu verkaufen. PepsiCo gehören neben Lays auch Marken wie Gatorate und Pepsi.