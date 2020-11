Wein ja, Bücher nein

In Frankreich wird über die Ausmaße des neuen Lockdown diskutiert.

Viele Bürgermeisterinnen und Präsidenten großer Städte und Regionen fordern eine schnelle Lösung in der Debatte um Geschäfte, die als lebenswichtig oder nicht nicht lebenswichtig eingestuft werden. In einem Brief an Premierminister Jean Castex kritisierten die neuen Corona-Regeln, weil die zu Ungleichheiten führten.

Seit Freitag dürfen in Frankreich Gartengeschäfte, Weinhändler, Baumärkte und Supermärkte offenbleiben. Dagegen müssen unter anderem Buchhändler und Boutiquen schließen. Viele Stadtoberhäupter fürchten auch, dass einige Geschäfte die Konkurrenz mit großen Einkaufszentren nicht überstehen werden.

In Frankreich wurden zuletzt binnen 24 Stunden mehr als 35.000 Neuinfektionen registriert.