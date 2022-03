Das liegt auch an ihrer aggressiven Art: Neuankömmlinge werden äußerst wachsam im Auge behalten und das eigene Revier im Zweifel heftig verteidigt. In Südafrika hat ein Forschungsteam aber herausgefunden, wie man aus den Raubkatzen in kürzester Zeit regelrechte Schmusekatzen machen kann - mit dem Hormon Oxytozin, das auch als Kuschelhormon bekannt ist. Das bekamen 23 Versuchstiere in die Nase gesprüht. Die Forschenden sagen, dass sich die Gesichtszüge der Löwen damit sofort entspannten, sie waren wesentlich friedlicher gegenüber anderen Tieren und weniger wachsam. Zum Beispiel hielten die Tiere beim Spielen mit ihrem Lieblingsspielzeug nur noch halb so viel Abstand zueinander.

Forschung hilft für das Überleben in Reservaten

Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund: In Afrika verlieren immer mehr wildlebende Löwen ihren Lebensraum und müssen in Reservate oder Gehege umziehen um zu überleben. Die natürliche Aggressivität gegenüber Neuankömmlingen macht das aber schwierig.