In Minuten oder Stunden innerhalb einer Stadt Dokumente, Medikamente oder Essen versenden und empfangen ist dank Kurierdiensten kein Problem.

Aber zwischen Städten dauert es mit der Post mindestens noch einen Tag. Forschende der TU Wien wollen die Zeit verkürzen. Sie schlagen vor, dass Zustelldienste in Zukunft Personenzüge im Regional- und Fernverkehr für den Versand nutzen.

Mit dem Rad zum Zug, dann in die nächste Stadt

Denn solche Züge fahren mehrmals täglich und könnten wichtige Güter quer durchs Land transportieren und in wenigen Stunden zustellen. Ein Paket könnte mit einem Radkurier zum Zug gebracht und am Zielbahnhof von einem anderen Raddienst übernommen werden - oder die Addressatin holt es an einer Abholstation am Bahnhof selbst ab.

Die Forschenden untersuchen noch, wie ihre Idee rechtlich und organisatorisch umgesetzt werden kann. Die Bahn müsste ihre Flotte auch mit entsprechenden Regalen und Transportboxen ausstatten.