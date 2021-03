Frauen verdienen im Schnitt immer noch ein Fünftel weniger als Männer.

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hat sich die Lohnlücke letztes Jahr nur wenig verkleinert. Demnach verdienten Frauen zuletzt durchschnittlich 18,62 Euro brutto in der Stunde - und damit über vier Euro weniger als Männer.

Grund für den Gender Pay Gap ist zum Beispiel, dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Branchen arbeiten und seltener Führungspositionen innehaben. Außerdem bekommen Frauen oft unter gleichen Bedingungen weniger Lohn. Und: Sie arbeiten häufiger in Teilzeit oder in Minijobs - einer Umfrage zufolge, weil sie öfter Kinder und Angehörige pflegen.