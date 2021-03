In London hat Amazon einen Supermarkt ohne Kassen eröffnet.

Das Konzept dahinter ist so ähnlich wie in den Amazon-Go-Läden in den USA.

Kundinnen und Kunden können einfach Artikel aus dem Regal nehmen und das Geschäft verlassen. Kameras und Sensoren in den Regalböden registrieren, wer was mitgenommen hat. Der Preis wird später per App abgebucht.

In den USA ist dieses Konzept offenbar recht erfolgreich. Dort hat Amazon mittlerweile 28 solcher Läden in Seattle, Chicago, San Francisco und New York.

Schon seit etwas längerer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass Amazon in den umkämpften britischen Lebensmittelmarkt einsteigen will. Seit 2016 liefert Amazon Fresh in Großbritannien Lebensmittel aus, die man online bestellen kann. Bisher ist das Geschäft damit aber noch recht klein, der Marktanteil liegt momentan bei 3 Prozent.