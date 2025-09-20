Paris hat diesen Sommer drei offizielle Badeorte in der Seine eröffnet - und die wurden gut genutzt.

In London hat der Umweltausschuss jetzt Ähnliches vorgeschlagen. Darüber berichtet der Guardian. Bis jetzt gibt es in London nur offizielle Badeplätze an Seen. Der Ausschuss fordert jetzt Londons Bürgermeister Sadiq Khan auf, dafür zu sorgen, dass auch Badeplätze an der Themse und anderen Flüssen entstehen können. Dafür müssten die aber sauberer werden. Denn bisher ist die Wasserqualität laut der Londoner Umweltbehörde noch zu schlecht.

Der Ausschuss empfiehlt, dass bis 2034 insgesamt zehn Fluss-Badestellen eingerichtet werden. Der Vorsitzende sagt, dass die Stadtverwaltung die Wasserverschmutzung genauso ernsthaft angehen muss wie die Luftverschmutzung. Die Londoner Flüsse seien in einem schrecklichen Zustand - und die Badestellen ein konkretes Ziel, auf das die Verwaltung hinarbeiten müsse.