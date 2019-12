Deswegen schreibt die EU vor, dass E-Busse in Zukunft Geräusche machen müssen. In London haben sich die Verkehrsbetriebe schon Sounds für die E-Busse entwickeln lassen. Wenn der Bus steht, soll ein pulsierendes Geräusch zu hören sein, wenn er langsam fährt, soll noch alle paar Sekunden ein rhythmischer Extra-Ton dazukommen. Ab 20 km/h sind die Fahrgeräusche dann laut genug, so dass kein extra Sound mehr nötig ist.

Im Netz stoßen die Londoner E-Bus-Sounds auf ein gemischtes Echo. Einige finden sie angenehm minimalistisch, andere haben Zweifel, ob sie nicht im Großstadtlärm untergehen.