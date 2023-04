In London müssen ausländische Autos registriert werden, bevor sie in bestimmte Zonen der Stadt fahren.

Viele wissen das nicht und müssen hohe Bußgelder zahlen. Laut einem Bericht des Guardian haben sich in Einzelfällen umgerechnet mehr als 22.000 Euro an Bußgeld angesammelt. Hintergrund ist eine Regelung der Londoner Verkehrsbehörde TfL: Danach dürfen in bestimmte Zonen Londons nur Fahrzeuge einfahren, wenn sie bestimmte Emissions-Voraussetzungen erfüllen.

Geschieht das nicht, wird das Auto automatisch wie ein Fahrzeug mit einer hohen Emission behandelt und man muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Das gilt, obwohl laut Tfl alle Fahrzeuge mit einem Baujahr nach 2005 ohnehin die Auflagen erfüllen. Allein von Januar bis September letzten Jahres sind fast 19.000 Bußgeldbescheide an Halter im Ausland verschickt worden.

Hinzu kommt laut Guardian, dass der Postweg ins Ausland verhindert, dass die Betroffenen einen Rabatt bei schneller Zahlung in Anspruch nehmen können - es werde also in vielen Fällen sogar der doppelte Betrag fällig.

London versucht seit Jahrzehnten, der Luftverschmutzung in der Stadt beizukommen. Auch wegen der vielen Taxis und Doppeldecker-Busse sind die Schwefeldioxid-Konzentrationen in der Innenstadt teilweise extrem hoch. Die TfL bietet Autofahrerinnen und Autofahrern deshalb auch eine Freikarte für bis zu zwei Jahre für Bus und Bahn an, wenn sie ihr Fahrzeug verschrotten.