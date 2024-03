Wenn die Raben den Tower in London verlassen, wird der Turm zusammenstürzen und das Königreich England untergehen.

So besagt es eine Legende aus dem 17. Jahrhundert und in Großbritannien wird sie auch heute noch sehr ernst genommen. Deshalb gibt es einen Ravenmaster - quasi den wichtigsten Tierpfleger der Insel.

Ein neuer Ravenmaster hat jetzt seinen Job angetreten und sorgt dafür, dass jede Nacht sieben Raben im Tower übernachten. Tagsüber fliegen sie frei umher. Außerdem kümmert sich der Ravenmaster um ihr Futter, dazu gehören hartgekochte Eier, tote Mäuse und harte Kekse, die in Blut getunkt wurden.

Der neue Ravenmaster ist Quereinsteiger in der Tierpflege. Vorher hat er 24 Jahre lang in der britischen Marine gedient und war zum Beispiel in Afghanistan im Einsatz.