Seit über 20 Jahren tauchen überall auf der Welt Bilder des britischen Künstlers Banksy auf. Sie sind mittlerweile Millionen wert - die Identität des Künstlers ist aber bis heute nicht klar.

In London ist jetzt ein neues Gemälde aufgetaucht, das wird aber wohl nicht lange zu sehen sein. Das neue Bild zeigt einen Richter in einer bedrohlichen Pose über einen Demonstranten gebeugt, der offenbar ein blutiges Schild in der Hand hält.

Das neue Bild war gestern plötzlich am Queens Building aufgetaucht - einem denkmalgeschützten Gerichtsgebäude in London. Deswegen könnte das neue Kunstwerk bald wieder weggemacht werden. Das hat schon ein Sprecher der zuständigen Behörde angedeutet.

Das neue Grafiti von Banksy entstand kurz nach Massenprotesten gegen das Verbot einer pro-palästinensischen Gruppe in Großbritannien.