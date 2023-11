So gut wie jedes Konzentrationslager im Nationalsozialismus hatte mindestens ein eigenes Orchester.

Unter anderem um das SS-Personal zu unterhalten. Orchester mussten aber auch spielen, wenn neue Häftlinge in Zügen ankamen. Damit wollten die Lagerleiter erreichen, dass die Deportierten keinen Verdacht schöpften und sich nicht wehrten. Häftlinge, die in den Orchestern spielen mussten, bekamen teils mehr zu essen. Manche Überlebende des Holocaust erzählen, dass sie nur deshalb nicht getötet wurden, weil sie Mitglied in einem Orchester waren.

In London werden heute zum ersten Mal Teile einer Partitur gespielt, die Musikerinnen und Musiker im KZ Auschwitz gespielt haben. Entdeckt wurden die Noten vor ein paar Jahren von einem britischen Komponisten und Dirigenten. Er hatte wegen eines anderen Themas in Auschwitz recherchiert. In den Archiven war er auf Reste von Partituren gestoßen, die die KZ-Orchester für sich neu arrangiert und dann gespielt hatten. Insgesamt sind das 210 Musikstücke - oft allerdings nur Fragmente, weil viele Noten zerstört wurden.