Die Rede ist von einer Art Labyrinth, das in den letzten Monaten unter dem Bahnhof Euston entstanden ist. Einer der Protestierenden sagte dem Guardian, es gebe dort mehrere Zimmer und eine abschließbare Eingangstür. Ein Räumungsteam versucht, in die Tunnel vorzudringen - bisher ohne Erfolg. Nach Angaben der Behörden besteht für die Protestierenden Lebensgefahr - auch, weil die Tunnel wohl sehr nah an Wasser- und Gasleitungen liegen.

Die Aktivistinnen und Aktivisten protestieren gegen den Bau einer Eisenbahnschnellfahrstrecke namens High Speed 2 - oder kurz: HS2. Sie soll vom Londoner Bahnhof Euston nach Birmingham führen, sich dort in Richtung Manchester und Leeds aufteilen und später bis nach Glasgow gehen. Der Bahnhof Euston ist einer der Londoner Bahnhöfe, an denen am meisten los ist: Es gibt dort Züge, Busse und U-Bahnen.