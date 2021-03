In London und auch in anderen Teilen von England vermehren sich Ratten gerade stark.

Kammerjäger schätzen, dass die Population seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr um etwa ein Viertel gestiegen ist. Die Wanderratten leben unter anderem in den Restaurants und in verwaisten Ausgehvierteln. Wenn sie dort nicht genug zu fressen finden, zieht es sie auch in Wohnviertel und in Gärten. Da finden sie gerade viel mehr Müll als sonst, unter anderem weil die Menschen mehr zu Hause kochen, und dadurch öfter Essen schlecht wird und in der Tonne landet. Lokale Bürgermeister riefen dazu auf, kein Essen offen herumstehen zu lassen und Mülltonnen fest zu verschließen. Ratten vermehren sich sehr schnell: Ein Pärchen bekommt etwa zehn Junge und die sind nach sechs Wochen auch schon wieder geschlechtsreif.