Die Tower Bridge ist eines der Wahrzeichen von London und die wohl bekannteste Klappbrücke der Welt.

Aktuell laufen Arbeiten an der fast 130 Jahre alten Brücke: Im Klapp-Mechanismus werden Bolzen ausgetauscht. Das Ganze passiert nachts, dann ist die Tower Bridge auch gesperrt. Tagsüber will man so London in Bewegung halten - sagt die City Bridge Foundation, die für den Erhalt der Brücke zuständig ist. Am Wochenende soll auch ein Teil des Straßenbelags erneuert werden.

Die Tower Bridge in London wird etwa 900 Mal im Jahr hochgeklappt, um Schiffe auf der Themse durchfahren zu lassen. Die Bolzen wurden zuletzt vor mehreren Jahrzenten ausgetauscht. Die Brücke wird täglich von 40.000 Fußgängern und 21.000 Fahrzeugen überquert.