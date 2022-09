In den Londoner Parks haben die Menschen viele Blumensträuße für die gestorbene Queen Elizabeth II. abgelegt.

Die Verwaltung der Royal Parks will die Sträuße später als Kompost für Begrünungsprojekte nutzen. Ab nächster Woche sollen die Blumen eingesammelt werden, verwelkte Sträuße schon früher. Die Parkverwaltung hat auch dazu aufgerufen, Blumensträuße ohne Plastikhüllen abzulegen - und auch sonst nichts, was nicht organisch ist. Allerdings rechnet sie damit, dass sich nicht alle daran halten werden - und zum Beispiel Teddybären mitbringen, in Erinnerung an ein berühmtes Video mit der Queen und "Paddington Bär". Die Teddys und andere Gegenstände sollen nach der Trauerphase erst mal eingelagert werden, bevor entschieden wird, was damit passiert. Diese Entscheidung will die Parkverwaltung mit "Diskretion und Sensibilität" treffen.