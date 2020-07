Der Streetart-Künstler Banksy hat in der Londoner U-Bahn mit Ratten-Bildern für das Masken-Tragen in der Corona-Pandemie geworben.

In der U-Bahn sind die Bilder allerdings nicht mehr zu sehen - die Verkehrsbehörde hat sie wegwischen lassen. Ein Sprecher begründete das mit der strengen Anti-Graffiti-Politik. Man wolle Banksy aber die Chance geben, ein neues Werk an einem "angemessenen Ort" zu erschaffen.



Banksy hatte Ratten auf die inneren Wände und Fenster der Waggons gemalt. Eine segelte zum Beispiel mit einem Mundschutz als Fallschirm herab, eine andere - ohne Maske - nieste viel Farbe an ein Fenster.



Die britische Regierung hatte am Dienstag (14.07.2020) bekannt gegeben, dass jetzt auch in Geschäften in England eine Maskenpflicht gilt.