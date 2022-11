Wer in London mit Bus und U-Bahn fährt, wird da keine Werbung mehr für Katar sehen.

Die städtische Verkehrsgesellschaft hat sie abgenommen - aus Protest gegen die Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland. Vor einigen Jahren hatte Londons Bürgermeister generell angeordnet, dass Werbung aus Ländern, in denen zum Beispiel Homosexualität strafbar ist, nicht mehr gezeigt werden darf. Rund um die Fußball-WM gab es für Katar aber eine Ausnahme: In Bussen und Bahnen wurde Werbung für Urlaub in dem Land gemacht.

Katar will nach dem Werbe-Aus wohl aktuelle und geplante Investitionen in London und anderen britischen Städten prüfen. So gehört zum Beispiel das Luxuskaufhaus "Harrods" katarischen Investoren und auch das Mega-Hochhaus "The Shard".