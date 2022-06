Jetzt schreiben die Forschenden in einem Fachmagazin, dass das auch mit Long Covid funktioniert. In Experimenten hatten sie Hunde mit Proben von Betroffenen mit Corona-Langzeitsymptomen trainiert. Dabei erkannten die Hunde nicht etwa einen Restbestand von Sars-Cov-2 Viren. Sondern sie reagierten auf spezielle Stoffwechsel-Düfte, die bei einer Covid-Infektion entstehen und in einer gewissen Dosis offenbar auch noch bei Long-Covid-Patientinnen vorkommen.

Der Test mit Hunden soll Long-Covid-Diagnosen ermöglichen, die PCR- oder Antikörpertests nicht leisten könnten. Und das wiederum könnte eine bessere Behandlung ermöglichen.