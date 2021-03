Es klingt paradox, aber: Bäume können die Luft verunreinigen. Dieses Problem haben Forschende jetzt in den USA bemerkt, im Großraum Los Angeles.

Sie haben festgestellt, dass die mexikanische Fächerpalme, die dort oft an Straßen und in Gärten steht, bei höheren Temperaturen bestimmte Stoffe abgibt. In Kombination mit Autoabgasen wird daraus Feinstaub. Der kann Herz-Kreislauf- und Atemwegsprobleme verursachen, wenn er eingeatmet wird.

Die Forschenden schätzen, dass etwa ein Viertel der Feinstaub-Aerosole in L.A. von Pflanzen stammen. Sie sagen: Es soll natürlich auch weiterhin Pflanzen geben, aber besser welche, die weniger Feinstaub verursachende Stoffe abgeben.