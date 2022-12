Die neue Bürgermeisterin von Los Angeles hat wegen der Obdachlosigkeit in der Stadt den Notstand ausgerufen.

Die demokratische Politikerin will damit ein Versprechen aus dem Wahlkampf einlösen. Der drehte sich vor allem um die Probleme durch Obdachlosigkeit in der Stadt. Der Notstand soll es für die Verwaltung möglich machen, mehr Ressourcen im Kampf gegen das Problem einzusetzen.

Zelte, Wohnmobile und vermüllte Lager

Obdachlose sind in Los Angeles allgegenwärtig. In praktisch jedem Viertel der Stadt sind Zelte oder verrostete Wohnmobile zu sehen, oft in vermüllten Lagern. Ein großer Teil der Brände in Los Angeles wird durch Obdachlose ausgelöst, viele von ihnen sind drogensüchtig oder psychisch krank.

Wie in anderen US-Städten wird das Problem wohl auch in Los Angeles durch hohe Mieten verstärkt, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können. Die neue Bürgermeisterin will als einen Lösungsansatz für mehr Unterkünfte für die Obdachlosen sorgen.