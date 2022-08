In Los Angeles haben Anwohner gegen die Dreharbeiten für einen neuen Film der "Fast and Furious"-Reihe protestiert.

Der Film spielt zu großen Teilen im Stadtteil Angelino Heights. Anwohnerinnen und Anwohner fordern, dass die Stadt dort im echten Leben stärker gegen illegale Straßenrennen vorgeht. Sie beklagen, dass sich inzwischen fast an jedem Wochenende nachts in Angelino Heights Menschen versammeln, die die Motoren ihrer Autos aufheulen lassen und mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen jagen. Das sei vor den Dreharbeiten der "Fast and Furious"-Reihe nicht so gewesen.

Der neue Film "Fast X" soll im Mai in die Kinos kommen. Jetzt am Wochenende sind in Angelino Heights Dreharbeiten geplant.