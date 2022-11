In Louisiana, in den USA, hat ein Polizist vor 50 Jahren zwei schwarze Studenten bei einem Uni-Protest erschossen - jetzt gibt es eine Entschuldigung.

Und die kommt vom Gouverneur des Bundesstaates - er nannte den Fall in der offiziellen Entschuldigung eine "sinnlose Tragödie" und versprach eine Wiedergutmachung. Die Studenten hätten an dem Tag mutig und friedlich demonstriert. Der Staat dagegen habe ihnen Unrecht getan.

Die Proteste an der Southern University in Louisiana gingen mehrere Wochen. Sie richteten sich gegen ungleiche Bildungschancen von schwarzen und weißen Studierenden und schlechte Ausstattung von Unis. Am 16. November 1972 hatte der damalige Gouverneur die Polizei dann aufgefordert, die Proteste aufzulösen - dabei wurden die zwei Studenten erschossen. Mehrere weitere Demonstrierende wurden festgenommen.



2017 hatte der Ausschuss für akademische Angelegenheiten der Uni schon entschieden, dass den beiden getöteten Studenten - Leonard Brown und Denver Smith - posthum Abschlüsse verliehen werden. Das Southern University and Agricultural & Mechanical College ist eine der bekanntesten traditionell afroamerikanischen Hochschulen des Landes.