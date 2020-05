Die Polizei spricht von mindestens sieben Verletzten - ein Opfer sei in kritischem Zustand. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt. Laut Polizei wurden auch Personen festgenommen, Beamte hätten aber keine Schüsse aus ihren Dienstwaffen abgegeben. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie Protestierende sich hinter Holzbarrikaden verschanzen, auf denen steht: "Ihr könnte uns nicht alle töten". Die Polizei ging mit Tränengas und Gummigeschossen gegen sie vor.

In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky waren mehrere hundert Menschen wegen des gewaltsamen Todes einer 26-jährigen Schwarzen auf die Straße gegangen. Sie war im März von der Polizei in ihrer Wohnung erschossen worden.

Auch im Bundesstaat Minnesota gab es Proteste gegen Polizeigewalt. In der Stadt Minneapolis hat es mehrere Nächte in Folge Ausschreitungen gegeben. Gestern Abend wurde Feuer in einer Polizeistation gelegt. Der Gouverneur hat die Nationalgarde mobilisiert.