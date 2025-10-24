In Frankreich fehlt nach dem spektakulären Einbruch im Louvre-Museum immer noch jede Spur von den Tätern - während die Polizei im ganzen Land fahndet, sorgt der Fall auch online für jede Menge Content.

Auf Social Media gehen Memes rum, die sich mit der Tat auseinandersetzen - manche machen sich drüber lustig, dass der Einbruch am hellichten Tag passiert ist, andere über die Sicherheitsvorkehrungen des Museums. Ein Meme zeigt zum Beispiel einen Kartoffelflip, der statt Türriegel in einem Schloss steckt. Auf der Second-Hand-Plattform Vinted wurden außerdem Fake-Verkaufsangebote zu den geklauten Kronjuwelen hochgeladen.

Und auch eine deutsche Möbellift-Firma aus Nordrhein-Westfalen nutzt den Klau für Werbung. Die Täter hatten einen ihrer Möbellifte genutzt, um in den Louvre zu kommen. Das Unternehmen hat ein Meme gebaut, mit einem Foto des Lifts vor dem Museum - darunter steht "Wenn's mal wieder schnell gehen muss."