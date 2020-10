In Indien hat der Werbespot einer Schmuckfirma einen Shitstorm ausgelöst.

In dem Video organisiert eine muslimische Schwiegermutter für ihre schwangere hinduistische Schwiegertochter ein Fest. Fanatische Hindus reagierten empört. Sie rufen dazu auf, das Unternehmen zu boykottieren. Ein Mitglied der Regierungspartei etwa wirft der Firma vor, den sogenannten "Love Jihad" zu fördern. Extremistische Hindus unterstellen dabei muslimischen Männern, dass sie hinduistische Frauen heiraten, um so ganz Indien zu konvertieren.

Das allerdings geht an der Realität vorbei. Denn in Indien sind Hindus mit mehr als 80 Prozent die absolute Mehrheit. Nur 14 Prozent der Menschen im Land sind Muslime. Und auch die Hochzeiten zeigen, dass der Vorwurf nicht stimmt. 95 Prozent der Ehen in Indien finden innerhalb der eigenen Religion statt.

Trotzdem waren die Proteste der Hindu-Fanatiker erfolgreich: Schon kurz nach dem Erscheinen hat die Schmuckmarke den Werbespot aus dem Netz genommen.