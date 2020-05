Gelungen ist es einem Forschungsteam der US-amerikanischen Uni Berkeley mit dem Gemini-Teleskop auf Hawaii und einer Technik namens Lucky Imaging: Dabei wurde der Jupiter mehrfach in kurzer Zeit belichtet. Anschließend behielten die Forschenden nur die Bildsegmente, die besonders scharf waren und fügten sie wie eine Art Mosaik zu einem ganzen Bild zusammen.

Ziel dieser aufwändigen Methode ist es, den Unschärfeeffekt der Erdatmosphäre zu tilgen: Die ist meist so turbulent, dass bei der Beobachtung des Weltalls durch ein großes Teleskop Probleme entstehen. Beim Lucky Imaging wird durch die hohe Anzahl an Belichtungen immer der Moment mitgenommen, in dem die Atmosphäre vergleichsweise stabil ist. Das langwellige Infrarotlicht des Gemini-Teleskops auf Hawaii hat es dem Forschungsteam außerdem ermöglicht, tief in die Jupiter-Stürme zu blicken.

Dabei bestätigten sich zwei schon bekannte Theorien: Zum einen handelt es sich bei den dunklen Flecken um Löcher in der Wolkendecke des Jupiter, nicht wie früher angenommen um Farbvariationen der Wolken. Außerdem bestehen die größten Sturmsysteme des Jupiter aus Eiswasser.