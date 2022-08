Diese Woche hat in der Ukraine die Fußball-Saison wieder begonnen - zum ersten Mal seit Beginn des russischen Einmarschs im Februar.

Das Spiel in Lwiw in der Westukraine endete am Abend dann mit 1 zu 2 für die Gäste aus Charkiw. Trotz Alarm: Luftangriffe gab es keine.



Die ukrainische Liga hat für diese Saison strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. In den Stadien sind keine Fans erlaubt, in der Nähe der Stadien sind Bunker und Sirenen errichtet worden. Gespielt wird nur in Stadien im Westen des Landes sowie in und um Kiew - möglichst weit weg von den Frontlinien.