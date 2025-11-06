Forschende nennen ihre Roboter "hirnlos", wenn diese ohne Elektronik, Motoren oder Computer auskommen.

Die Maschinen funktionieren ausschließlich mit Luftdruck. Sie nutzen einen durchgehenden Luftstrom, den sie zum Beispiel in Bewegungen umsetzen.

Ein Team unter der Leitung der Universität Oxford hat jetzt mehrere hirnlose Maschinen in Schuhkarton-Größe vorgestellt, die hüpfen, wackeln oder kriechen können. Dabei kann sich zum Beispiel der kriechende Roboter nicht nur allein bewegen, sondern er erkennt auch, wo die Tischplatte zu Ende ist - alles rein mechanisch, angetrieben von Luft.

Die Forschenden wollen durch das Prinzip Roboter entwickeln, die sich nicht nur allein fortbewegen, sondern zum Beispiel auch fühlen können, wenn sich Druck verändert.

Das Grundprinzip der hirnlosen Roboter steckt auch in den aufblasbaren Werbefiguren, wie sie manchmal vor Supermärkten oder Tankstellen stehen. Die Figuren winken zum Beispiel mit dem Arm - einfach dadurch, dass sich der Arm aufpustet, die Luft dann durch ein Loch entweicht und der Arm sich dann wieder aufpustet.