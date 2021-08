Paketdrohnen wird man in Zukunft wohl nicht sehen. Das Unternehmen hat am Wochenende bestätigt, dass es das Projekt Paketkopter eingestellt hat, genauso wie ein Pilotprojekt zum Medikamentenversand in Tansania.

Warum genau die Projekte nicht weiterverfolgt werden, hat DHL nicht gesagt. Der Paketkopter sei vor allem immer dann getestet worden, wenn ein Transport über die normale Infrastruktur wie zum Beispiel Straßen schlecht möglich gewesen wäre oder deutlich länger gedauert hätte. Ein Regelbetrieb sei sowieso nicht geplant gewesen.