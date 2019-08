Schnee ist auch nicht mehr, was er mal war. Selbst in entlegenen Gegenden wie der Arktis enthält er inzwischen viel Mikroplastik. Das zeigen Untersuchungen eines Forschungsteams vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Es hat winzige Kunststoffteilchen nachgewiesen in Schneeproben aus Bremen, Helgoland, Bayern, aus den Alpen und der Arktis. Besonders viel Mikroplastik war in der Probe aus Bayern vom Rand einer Landstraße: In einem Liter Wasser aus geschmolzenem Schnee fand das Team mehr als 150.000 Teilchen Plastik. Sie bestanden vor allem aus Kautschuk und stammen wahrscheinlich aus dem Abrieb von Autoreifen.

In der Arktis waren es immer noch mehr als 14.000 Teilchen pro Liter. Das Team vermutet, dass sich das Mikroplastik in der Luft bis in die Arktis ausbreitet, so ähnlich wie das auch mit Blütenpollen passiert. Die Teilchen werden dann vermutlich mit den Schneeflocken zusammen aus der Luft ausgewaschen. Wie das genau funktioniert, ist aber offenbar noch wenig erforscht.

Seine Schneeanalysen stellt das Team in der Fachzeitschrift Science Advances vor.