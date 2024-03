Feinstaub bleibt ein großes Gesundheitsproblem.

Laut einer Schweizer Analyse haben letztes Jahr nur sieben von 134 untersuchten Ländern die jährlichen Feinstaub-Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation eingehalten. Das waren vor allem Inselstaaten wie Australien, Mauritius, Grenada, Island und Neuseeland - und außerdem Estland und Finnland.

Generell ist die Luft sauberer geworden als noch im letzten Jahrhundert. Aber vor allem in Südasien ist die Feinstaub-Belastung weiter sehr hoch - etwa in Bangladesch, Pakistan oder Indien. (Ein Sorgenkind letztes Jahr war Kanada - das hat normalerweise die beste Luft in Nordamerika. Durch die vielen Waldbrände war die Luft aber schlechter.)

Feinstaub gilt als Risikofaktor für Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neuere Studien deuten aber auch auf psychische Folgen hin und auf Entwicklungsprobleme bei Kindern.