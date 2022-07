Die thailändische Hauptstadt Bangkok ist bekannt für schlechte Luftqualität und lange Verkehrsstaus.

Das will die Regierung jetzt ändern und die Stadt umweltfreundlicher machen. Ab November sollen in Bangkok mehr als 200 neue Elektrobusse fahren. Das Nachrichtenportal "The Thaiger" zitiert einen Regierungssprecher, wonach die Zahl der Busse bis Jahresende auf 1000 gesteigert werden könnte. Die meisten alten öffentlichen Verkehrsmittel sollen demnach bald nicht mehr fahren.

Auch alten Tuk-Tuks könnte das Aus drohen. Der thailändische Premierminister will die Auto-Rikschas mit Verbrennungsmotor aus dem Stadtbild verbannen sowie den Bau und Einsatz von Elektro-Tuk-Tuks fördern.