Städte in Europa könnten mehr für die Gesundheit der Menschen tun - wenn sie Luftverschmutzung eindämmen.

Das Forschungsinstitut ISGlobal für Gesundheit in Barcelona hat berechnet, dass europäische Städte jedes Jahr mehr als 100.000 vorzeitige Todesfälle vermeiden könnten, wenn sie die neuen Luft-Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation einhalten würden. Es geht um Feinstaub und Stickstoff-Dioxid. In Sachen Feinstaub gibt es laut der Berechnung die meisten vorzeitigen Todesfälle in Brescia und Bergamo in Italien, auch mehrere Städte in Tschechien und Polen schneiden schlecht ab. Stickstoff-Dioxid ist vor allem in der spanischen Hauptstadt Madrid ein Problem, aber auch die deutsche Stadt Herne in Nordrhein-Westfalen schafft es unter die Negativ-Top-10 der Forschenden (Platz 9). Die wenigsten schadstoffbedingten Todesfälle gibt es laut der Untersuchung in Städten in Norwegen, Schweden und Finnland.

Die WHO hat seit September 2021 neue Richtlinien zu Feinstaub und Stickstoff-Dioxid. Für Feinstaub gilt seitdem ein Maximum von 5 µg/m3 statt (wie vorher) 10 µg/m3. Und für Stickstoff-Dioxid gelten jetzt 10 µg/m3 statt 40 µg/m3. Die EU-Vorgaben liegen allerdings höher: bei 25 µg/m3 für Feinstaub und 40 µg/m3 bei Stickstoff-Dioxid.