Luft zum Atmen ist etwas fundamentales - eigentlich sollte sie sauber sein.

Ein Wissenschaftsteam aus Melbourne Australien hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal die tägliche Konzentration von Feinstaub weltweit untersucht. Dafür haben sie sich den PM 2,5 Feinstaub angesehen - die Partikel sind so klein, dass sie sich in unseren Lungen anlagern. Anhand von verschiedenen Daten von Wetter- und Feinstaubmessstationen, haben die Forschenden eine KI schätzen lassen, wie hoch die Feinstaubkonzentration an jedem einzelnen Tag in den letzten 20 Jahren war.

Es zeigte sich, dass nur knapp 0,2 Prozent der Gebiete auf der Erde eine im Schnitt unbedenkliche Feinstaubbelastung vorweisen konnte. Nur 0,001 Prozent der Menschen weltweit waren demnach einem unbedenklichen Feinstaublevel ausgesetzt. Am höchsten ist die Konzentration und Süd- und Ostasien und in Nordafrika.

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass eine Konzentration von über fünf Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresschnitt, schädlich für uns Menschen ist. Im Schnitt lag die Konzentration an den meisten Tagen bei 15 Mikrogramm.