Im letzten Jahr hat kein einziges Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität eingehalten.

Das meldet die Weltgesundheitsorganisation und bezieht sich auf Daten aus fast 6.500 Städten. In einigen Regionen ist die Luftverschmutzung wieder angestiegen, nachdem sie im Zuge der Corona-Maßnahmen zurückgegangen war.

Die WHO empfiehlt, dass die Konzentration von kleinen und gefährlichen Luftpartikeln fünf Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten sollte. Das schafften nur etwa drei Prozent der Städte weltweit. In 93 Städten lagen die Werte sogar zehn mal höher als der Grenzwert.

China hat sich in den letzten Jahren verbessert, Indien verschlechterte sich. Neu-Delhi blieb die am stärksten luft-verschmutzte Hauptstadt der Welt. Am dreckigsten ist die Luft in Städten in Bangladesch und im Tschad.