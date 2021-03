Musikunterricht geht wohl auch in einem geschlossenen Raum coronasicher – mithilfe eines Luftreinigers.

Ein Professor für Ingenieurswissenschaften an der Universität Minnesota hat dafür zusammen mit seinem Team Luftströmungen simuliert - sozusagen als Kollegenhilfe, denn die Musikhochschule der Uni hatte angefragt. Sie wollte Einzelunterricht wieder möglich machen. Denn Singen oder gar ein Blasinstrument spielen ist normalerweise Superspreading für andere im Raum.

Das Team analysierte, wie sich Viruspartikel innerhalb eines Musik-Klassenzimmers ausbreiten. Die Forschenden kamen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass ein Luftreiniger-Gerät sogar besser hilft als Lüften. Es holte in der Simulation wohl zuverlässig Aerosole aus der Luft, wenn es richtig platziert war. Daran müssen sich Musikerinnen und Musiker aber vermutlich noch gewöhnen: Denn der Luftreiniger sollte laut Studie am besten direkt vor ihnen stehen.