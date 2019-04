An den deutschen Flughäfen laufen die Passagier- und Gepäckkontrollen offenbar nicht optimal.

Vertretende der Flugbranche sagen, dass sich das negativ auf den Flugplan auswirkt. Laut Bundesverband der Luftverkehrsgesellschaft, BDL, waren letztes Jahr rund 4 Prozent der Verspätungen in Deutschland auf die Luftsicherheits- und Grenzkontrollen zurückzuführen. Im Jahr davor waren es 3,7 Prozent. Zählt man die Folgeverspätungen dazu, liegt die Zahl noch höher.

Damit sind die Kontrollen in Deutschland der BDL-Studie zufolge weniger effizient als an großen Flughäfen im Ausland, wie zum Beispiel in Madrid, London oder Brüssel. EU-weit sind die Verspätungen durch zu langsame Kontrollen weniger geworden - sie sind von 2,8 auf 2 Prozent gesunken.

Laut BDL liegt das an der staatlich organisierter Kontrolle in Deutschland. Deshalb schlägt der Verband vor, die Kontrollen an einigen großen Flughäfen selbst zu übernehmen. Wichtig sei das auch, weil der Flugverkehr insgesamt zunimmt.