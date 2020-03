Aber welche Baumart wo am effektivsten für saubere Luft sorgt, das wissen auch viele Landschaftsplanende, Architektinnen und Architekten nicht. Forschende der Universtität Surrey in Großbritannien haben jetzt einen Plan erstellt, mit dem sollen Menschen sehen, wo welcher Baum am effektivsten die Luft reinigt. In der Studie steht, dass Menschen anhand des Plans zum Beispiel entscheiden können, welche Baumart an einen Straßenrand gepflanzt werden sollte und welche besser an einem Spielplatz.

Faktoren: Wann ist der Baum grün, wie tief gehen seine Wurzeln

Dabei geht es um so etwas wie, ob eine Baumart das ganze Jahr über grün ist, ob der Baum durch den Wind bestäubt wird, ob er flache Wurzeln hat oder tiefer in der Erde sein muss - wenn man all diese Faktoren miteinbeziehe, könnten so bessere Barrieren gegen Luftverschmutzung entstehen. Einer der Studienautoren sagt, dass Luftverschmutzung der Grund für viele Krankheiten und auch eine häuftige Todesursache ist. Deshalb sei es wichtig, dagegen möglichst effektiv vorzugehen.