Das schreiben Forschende des Max-Planck-Instituts und der Uni Mainz. Jedes Jahr sterben demnach fast neun Millionen Menschen früher, weil sie verschmutzte Luft eingeatmet haben. Das Forschungsteam sagt, die Auswirkungen von schlechter Luft seien damit noch größer als die von Tabak. Durchs Rauchen sinkt die weltweite Lebenserwartung um etwa zwei Jahre. Da sind Raucher und Nicht-Raucher zusammengefasst. Die Zahl soll verdeutlichen, welchen globalen Effekt Schadstoffe haben - das wird oft in "verlorenen Lebensjahren" ausgedrückt.

Die Studienautoren haben für ihre Berechnungen ein neues Modell benutzt. Es zeigt, wie sich unterschiedliche Quellen von Luftverschmutzung vermutlich auf die Todesrate auswirken. Das rauszufinden, ist gar nicht so einfach, weil die Menschen an Erkrankungen sterben, die auch andere Ursachen haben können - an einem Herzinfarkt zum Beispiel. Viele verschiedene Studien haben aber gezeigt, dass verschmutzte Luft das Risiko für solche Krankheiten erhöht.