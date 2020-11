Wenn's um Feinstaub geht, sollte die Frage besser nicht nur "Wie viel?", sondern auch "Welcher?" lauten.

Ein Schweizer Wissenschaftsteam schreibt im Fachmagazin Nature, dass es bei der Begrenzung von Feinstaub um die Art statt um die bloße Menge gehen sollte. Das Team hat in der Schweiz Luftproben gesammelt und ein Modell für Europa entwickelt, mit dem sie Aussagen über die Zusammensetzung des Feinstaubs machen.

Dieser entsteht durch Emissionen von Fahrzeugen oder Kraftwerken, in der Landwirtschaft oder ist natürlichen Ursprungs. Im Fokus der Studie standen aber vor allem Partikel, die uns besonders schaden, weil sie oxidativen Stress in unseren Zellen auslösen. Das kann zu Entzündungen im Körper führen. Diese Partikel entstehen durch Reifenabrieb oder beim Heizen mit Holz. Der Studie zufolge hilft es nicht, nur die Menge des Feinstaubs zu begrenzen, wenn nicht insbesondere die Menge derjenigen Feinstaubpartikel gesenkt werden, die uns auch besonders schaden.

Andere Forschende üben allerdings Kritik an der Studie: So sei zum Beispiel nicht klar, ob wirklich nur der Feinstaub krank macht, der oxidativen Stress verursacht. Derzeit leben etwa 85 Prozent der Menschen in Europa in Städten mit Feinstaub-Werten, die über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation liegen.